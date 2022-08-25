«Челси» сделал предложение о покупке Захаряна. Информацию подтвердил инсайдер Ди Марцио

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Топ-инсайдер подтвердил, что «Челси» интересуется Арсеном Захаряном.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что «синие» сделали предложение о трансфере 19-летнего хавбека.

Над сделкой работает агент Рафаэла Пимента, которая известна давним сотрудничеством с Мино Райолой, скончавшимся в этом году. Приглашение российского полузащитника вписывается в долгосрочный проект развития лондонцев, пишет Ди Марцио.

По данным «Спорт-Экспресса», «Челси» готов заплатить 15 млн евро – такие отступные для европейских клубов прописаны в контракте Арсена.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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