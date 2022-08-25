«Челси» сделал предложение о покупке Захаряна. Информацию подтвердил инсайдер Ди Марцио

Топ-инсайдер подтвердил, что интересуется .

Итальянский журналист сообщает, что «синие» сделали предложение о трансфере 19-летнего хавбека.

Над сделкой работает агент Рафаэла Пимента, которая известна давним сотрудничеством с , скончавшимся в этом году. Приглашение российского полузащитника вписывается в долгосрочный проект развития лондонцев, пишет Ди Марцио.

По данным , «Челси» готов заплатить 15 млн евро – такие отступные для европейских клубов прописаны в контракте Арсена.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в Мир и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.