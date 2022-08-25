Огонь Спартакиады погасят под «До свидания, наш ласковый мишка». На закрытии выступят PIZZA, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие

Теги Спартакиада Василий Конов закрытие Матч ТВ музыка Легкая атлетика

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, как будет проходить церемония закрытия Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

«На закрытии Спартакиады в «Лужниках» в понедельник (29 августа – Sports.ru) вечером выступят:

Galibri & Mavik, Блестящие, ST, Mia Boyka, PIZZA, Ольга Серябкина, Дискотека Авария, Reflex, BURITО, ELMAN & MONA, Авраам Руссо, Стас Костюшкин, Акула, Звонкий, УмаТурман, LYRIQ.

На сцене будет погашен Огонь Спартакиады под аккомпанемент номера LYRIQ «До свидания, наш ласковый мишка».

Прямая трансляция закрытия Спартакиады начнется в 20:22 на телеканале «Матч ТВ», – сообщил Конов.

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