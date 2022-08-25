Огонь Спартакиады погасят под «До свидания, наш ласковый мишка». На закрытии выступят PIZZA, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, как будет проходить церемония закрытия Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

«На закрытии Спартакиады в «Лужниках» в понедельник (29 августа – Sports.ru) вечером выступят:

Galibri & Mavik, Блестящие, ST, Mia Boyka, PIZZA, Ольга Серябкина, Дискотека Авария, Reflex, BURITО, ELMAN & MONA, Авраам Руссо, Стас Костюшкин, Акула, Звонкий, УмаТурман, LYRIQ.

На сцене будет погашен Огонь Спартакиады под аккомпанемент номера LYRIQ «До свидания, наш ласковый мишка».

Прямая трансляция закрытия Спартакиады начнется в 20:22 на телеканале , – сообщил Конов.

Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото