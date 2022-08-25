Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов заплатил за покупку военного билета, но не получил документ

Анвар Сулейманов, заплативший за получение военного билета, так и не получил документ.

Бывший вратарь на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал вину в даче взятки с целью покупки военного билета и уклонения от службы в армии.

На заседании допрашивали свидетеля Фарита Самигуллина, Сулейманов от дачи устных показаний отказался. Гособвинитель зачитал письменные показания хоккеиста, где тот сообщал, что через бывшего сотрудника ГИБДД Самигуллина делал визу для поездки на соревнования и обратился к нему с просьбой о получении военного билета.

«Деньги перевел на его карту, билета не получил», – зачитал прокурор показания спортсмена.

Сулейманов заявил в суде, что самостоятельно, без чьего-либо давления написал в полицию явку с повинной.

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. Также в этом обвиняется Владислав Лукин.

Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником