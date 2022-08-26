Определились все участники группового этапа Лиги Европы. «МЮ», «Арсенал», «Рома» и «Динамо» Киев – в 1-й корзине

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Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.

Для жеребьевки, назначенной на 26 августа, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» Киев, «Олимпиакос».

Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец».

Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».

Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».

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