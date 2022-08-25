Александр Гацкан: «Только из-за Fan ID люди не ходят на стадион – не могут из-за блокировки аккаунта на Госуслугах, неправильного фото»

рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его знакомые при оформлении Fan ID.

– Какие ожидания от игры «Ростов» – ?

– Жду только положительного исхода для «Ростова». Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У «Ростова» есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА.

– Перед матчем будет выступать ансамбль донских казаков с песней группы «Звери». Как вам такой антураж перед игрой?

– Это круто для зрителей, для тех, кто попадет на игру. Болельщикам это будет интересно. Плохо только, что из-за Fan ID проблемы, и поэтому придет мало зрителей. Футболисты ждут свою поддержку. Для игроков заряд трибун всегда важен, потому что болельщики их гонят вперед.

– Практически после каждого матча критикует введение Fan ID и говорит, что из-за паспорта болельщика упала посещаемость на «Ростов-Арене». Вы разделяете его точку зрения?

– Конечно, да. «Ростов» сейчас играет хорошо, идет на 5-м месте. Только из-за Fan ID люди не ходят на стадион. Я с многими своими знакомыми разговаривал, все очень хотят попасть на игру, но не могут из-за блокировки аккаунта на Госуслугах, неправильной фотографии.

– Вы будете оформлять паспорт болельщика?

– Я оформил, теперь жду результата. Пока ответа об одобрении нет, – сказал бывший полузащитник «Ростова».