Карякин о включении крымских клубов: «Хорошая новость. Надо было чуть-чуть раньше это делать, но лучше поздно, чем никогда»

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Сергей Карякин высказался о возможном включении крымских клубов в российскую систему лиг.

Ранее стало известно, что крымские команды могут войти в ФНЛ при выполнении условий лицензирования. 

«Это хорошая новость. Мы, в принципе, ждали этих событий.

Наверное, чуть‑чуть раньше надо было это делать, но лучше поздно, чем никогда. И я рад, что крымские команды смогут полноценно участвовать в российских соревнованиях.

В свое время я болел в Крыму за симферопольскую «Таврию», дружил с руководством клуба, ходил на игры. Регулярно смотрю матчи», – сказал гроссмейстер. 

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