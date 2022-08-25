Карякин о включении крымских клубов: «Хорошая новость. Надо было чуть-чуть раньше это делать, но лучше поздно, чем никогда»

Сергей Карякин высказался о возможном включении крымских клубов в российскую систему лиг.

Ранее стало известно, что крымские команды могут войти в при выполнении условий лицензирования.

«Это хорошая новость. Мы, в принципе, ждали этих событий.

Наверное, чуть‑чуть раньше надо было это делать, но лучше поздно, чем никогда. И я рад, что крымские команды смогут полноценно участвовать в российских соревнованиях.

В свое время я болел в Крыму за симферопольскую «Таврию», дружил с руководством клуба, ходил на игры. Регулярно смотрю матчи», – сказал гроссмейстер.