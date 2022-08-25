Бензема набрал в 4 раза больше очков, чем де Брюйне. Куртуа стал третьим в гонке за приз УЕФА игроку сезона

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Форвард Карим Бензема со значительным отрывом выиграл приз УЕФА лучшему игроку сезона.

Игрок «Реала» занял первое место в голосовании, набрав 523 очка. Он опередил хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне на 401 балл.

Третьим стал вратарь Тибо Куртуа, партнер Бензема по мадридскому клубу. У бельгийца 118 очков.

Все остальные претенденты не смогли набрать больше 54 баллов. У форварда Роберта Левандовского («Бавария», «Барселона») как раз 54 очка, у хавбека «Реала» Луки Модрича, замыкающего пятерку, 52.

Эрлинг Холанд: «Нужно всегда учиться и развиваться. Бензема 34 года, а он становится еще лучше. Хочу так же»

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