Бензема набрал в 4 раза больше очков, чем де Брюйне. Куртуа стал третьим в гонке за приз УЕФА игроку сезона

Форвард Карим Бензема со значительным отрывом выиграл приз УЕФА лучшему игроку сезона.

Игрок занял первое место в голосовании, набрав 523 очка. Он опередил хавбека Кевина де Брюйне на 401 балл.

Третьим стал вратарь Тибо Куртуа, партнер Бензема по мадридскому клубу. У бельгийца 118 очков.

Все остальные претенденты не смогли набрать больше 54 баллов. У форварда Роберта Левандовского ( , ) как раз 54 очка, у хавбека «Реала» , замыкающего пятерку, 52.

Эрлинг Холанд: «Нужно всегда учиться и развиваться. Бензема 34 года, а он становится еще лучше. Хочу так же»