Дерби Левандовского в группе смерти, «Юве» против «ПСЖ», Холанд заедет к «Дортмунду». Жеребьевка ЛЧ – просто класс

Все начнется 6 сентября.

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Приглашенные звезды Хамит Алтынтоп и Яя Туре организовали нам такое шоу:

• Группа C – магнит для зрителей. Здесь собрались «Бавария», «Барселона», «Интер» и чешская «Виктория» . Главный сюжет вырисовывается сразу: Роберт Левандовски возвращается в Мюнхен! Хотя поляк не хотел, чтобы это было уже осенью: «Только не «Бавария», пожалуйста. Еще слишком рано, это должно случиться не в группе».

• К прежнему клубу заедет и другой звездный форвард, сменивший прописку – Эрлинг Холанд. Матчи «Боруссии» и «Ман Сити» раскрасят группу G.

• Статусное противостояние в группе H – здесь «Ювентус» попробует уменьшить яркость мощно стартовавшего «ПСЖ» .

• Группа А обещает порадовать атакующим разнообразием. А еще эта четверка, кажется, вне конкуренции по совокупной крутости стадионов. Ну а матчи «Ливерпуля» и «Рейнджерс» уже можно назвать дерби Стивена Джеррарда. И это будет премьера – клубы прежде не встречались в официальных матчах.

• Победитель прошлого сезона «Реал» проверит, насколько хорошо «Лейпциг» впитал идеи Доменико Тедеско.

• «Челси» и «Милан» очень давно не пересекались в Европе – с сезона-1999/00, там их свел первый групповой этап ЛЧ. Рад ли Оливье Жиру?

Когда матчи?

Групповой этап стартует 6-7 сентября. Уплотнение графика становится максимальным: шесть игр стадии состоятся менее чем за два месяца. Такой экспресс-режим из-за надвигающегося ЧМ.

• Тур 1 – 6 и 7 сентября

• Тур 2 – 13 и 14 сентября

• Тур 3 – 4 и 5 октября

• Тур 4 – 11 и 12 октября

• Тур 5 – 25 и 26 октября

• Тур 6 – 1 и 2 ноября

Когда финал?

Главный матч сезона пройдет 10 июня на «Ататюрке» в Стамбуле . В 2005 году именно здесь «Ливерпуль» совершил чудо, отыгравшись с 0:3 против «Милана».

Фото: East News/AP Photo/Emrah Gurel; REUTERS/Murad Sezer