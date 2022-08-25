Глава судей РФС о ВАР: «Мы успеем сделать офсайдные линии ко второй части сезона. Стоимость – десятки миллионов рублей на каждую станцию»

В РФС рассказали, когда появятся офсайдные линии для ВАР в Мир .

«Ко второй части сезона мы точно успеем сделать офсайдные линии. Если мы вдруг успеем все сделать за месяц-два, это будет хорошо.

Обстоятельства мы предсказать не можем, в том числе и финансовые. Все будет обсуждаться с клубами, когда будут два-три отработанных варианта.

Стоимость офсайдных линий – десятки миллионов рублей, они приобретаются на каждую рабочую станцию ВАР. Это не то, что одно решение приобретается на ВАР-центр, их нужно минимум восемь», – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) .

Ранее служба коммуникаций сообщила, что российский провайдер системы видеоассистента рефери (ВАР) не сможет обеспечить офсайдные линии со старта нового сезона чемпионата России.

Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар