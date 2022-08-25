Глава судей РФС о ВАР: «Мы успеем сделать офсайдные линии ко второй части сезона. Стоимость – десятки миллионов рублей на каждую станцию»

В РФС рассказали, когда появятся офсайдные линии для ВАР в Мир РПЛ.
«Ко второй части сезона мы точно успеем сделать офсайдные линии. Если мы вдруг успеем все сделать за месяц-два, это будет хорошо.
Обстоятельства мы предсказать не можем, в том числе и финансовые. Все будет обсуждаться с клубами, когда будут два-три отработанных варианта.
Стоимость офсайдных линий – десятки миллионов рублей, они приобретаются на каждую рабочую станцию ВАР. Это не то, что одно решение приобретается на ВАР-центр, их нужно минимум восемь», – сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Ранее служба коммуникаций РФС сообщила, что российский провайдер системы видеоассистента рефери (ВАР) не сможет обеспечить офсайдные линии со старта нового сезона чемпионата России.
Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар