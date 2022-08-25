«Факел» запретил проход на матч с символикой «Спартака», сославшись на регламент

«Факел» не пустит на матч со болельщиков в красно-белой символике.

Ранее московский клуб отказался от гостевой квоты по билетам на игру в Воронеже.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем о том, что СКУД может не считать штрих-код абонемента/билета со смартфона из-за поврежденного экрана мобильного устройства. Если на экране вашего телефона есть трещины или существенные царапины, перестрахуйтесь и распечатайте ваш абонемент/билет. А владельцы абонементов могут воспользоваться пластиковой карточкой.

Убедительно просим вас приходить на стадион заранее – арена будет открыта для посетителей с 15:00. Функционирует новая система безопасности СКУД, приезжайте заранее, чтобы спокойно пройти на арену и ожидать начала игры. Начало матча – в 17:30.

Скучать вам не придется. В фан-зоне у Восточной трибуны вас будут ждать: выступление кавер-группы, аттракцион «Точный удар», фотобудка, викторины и фотозона, аквагрим и шоу барабанщиков.

Перед Центральной трибуной болельщиков порадует шоу барабанщиков. На террасе трибуны вас будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату.

Перед Северной трибуной болельщики смогут сыграть во флетбол, бампербол, настольный футбол и написать добрые пожелания «Факелу» на нашем арт-кубе. А самых маленьких любителей футбола ждет филворд – головоломка на поиск слов.

Проход на Северную трибуну осуществляется со стороны улицы Чайковского. Не пытайтесь проходить со стороны Восточной трибуны – каждый СКУД настроен на пропуск посетителей на конкретную трибуну. Таким образом, проход на Центральную и Южную трибуны будет осуществляться со стороны Студенческой улицы, а на Восточную – со стороны ул. Фридриха Энгельса.

Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника «Факела» запрещен согласно регламенту!» – говорится в заявлении «Факела».

Игра 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики