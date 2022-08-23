Гран-при среди юниоров. Моримото, Накамура, Казанеки, Си, Воклен, Хагара выйдут на лед с короткими программами

25 августа на этапе по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле юноши выступят с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

Юниоры

Короткая программа

Начало – 20:00 по по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Участники

Дэвид Ли (Канада)

Макар Сунцев (Финляндия)

Ян Воклен (Франция)

Томмазо Баризон (Италия)

Рега Моримото (Япония)

Шунске Накамура (Япония)

Никита Кривошеев (Казахстан)

Олег Мельников (Казахстан)

Ен Хен Чха (Южная Корея)

Адам Хагара (Словакия)

Лусиус Казанеки (США)

Майкл Си (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список можно посмотреть здесь. Распределение по разминкам будет добавлено позже.