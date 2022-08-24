Кубок Содружества. Спринт. Алимбекова убежит 5-й, Казакевич – 6-й, Гербулова – 20-й, Анастасия Шевченко – 30-й, Сливко – 35-й, Наталия Шевченко – 37-й, Плюснина – 40-й

25 августа в Сочи стартует первый этап Кубка Содружества по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.
PARI Кубок Содружества
1-й этап
Сочи, Россия
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
5. Динара Алимбекова (Беларусь)
6. Ирина Казакевич (Россия)
9. Тамара Дербушева (Россия)
16. Елизавета Каплина (Россия)
18. Екатерина Носкова (Россия)
20. Наталья Гербулова (Россия)
23. Полина Шевнина (Россия)
25. Алина Кудисова (Россия)
27. Алина Пильчук (Беларусь)
30. Анастасия Шевченко (Россия)
35. Виктория Сливко (Россия)
37. Наталия Шевченко (Россия)
40. Полина Плюснина (Россия)
42. Анастасия Батманова (Россия)