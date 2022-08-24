Кубок Содружества. Спринт. Алимбекова убежит 5-й, Казакевич – 6-й, Гербулова – 20-й, Анастасия Шевченко – 30-й, Сливко – 35-й, Наталия Шевченко – 37-й, Плюснина – 40-й

25 августа в Сочи стартует первый этап Кубка Содружества по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

5. (Беларусь)

6. (Россия)

9. (Россия)

16. (Россия)

18. (Россия)

20. (Россия)

23. (Россия)

25. (Россия)

27. Алина Пильчук (Беларусь)

30. (Россия)

35. Виктория Сливко (Россия)

37. Наталия Шевченко (Россия)

40. Полина Плюснина (Россия)

42. Анастасия Батманова (Россия)