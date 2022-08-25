Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА

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Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

34-летний французский нападающий «Реала» получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

На приз лучшему игроку сезона также претендовали партнер Бензема по «Реалу», вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

В прошедшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании вместе с мадридским клубом. Он забил 27 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги. В ЛЧ на счету француза 15 голов – он стал лучшим бомбардиром турнира в минувшем сезоне.

В 2021 году приз получил полузащитник «Челси» Жоржиньо.

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