Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА

признан лучшим футболистом сезона по версии .

34-летний французский нападающий получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

На приз лучшему игроку сезона также претендовали партнер Бензема по «Реалу», вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

В прошедшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании вместе с мадридским клубом. Он забил 27 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги. В ЛЧ на счету француза 15 голов – он стал лучшим бомбардиром турнира в минувшем сезоне.

В 2021 году приз получил полузащитник «Челси» Жоржиньо.