«Спартак» о запрете «Факела» приходить на матч с красно-белой символикой: «Незаконные дискриминационные требования»

«Спартак» отреагировал на запрет «Факела» приходить на матч с символикой москвичей.

«Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным.

Направим соответсвующее письмо в Лигу и воронежский клуб. У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещенные к проносу этими правилами.

Исходя из Регламента Мир РПЛ, атрибутика (в частности – шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», – сказали в пресс-службе .

Ранее московский клуб отказался от гостевой квоты по билетам на игру в Воронеже.

Игра 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики