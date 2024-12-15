Алонсо о 7-матчевой победной серии «Байера»: «Хотим и дальше поддерживать хорошую динамику в нашей игре» 

Хаби Алонсо высказался после победы «Байера» над «Аугсбургом» (2:0) в Бундеслиге.

Леверкузенцы одержали 7-ю победу подряд во всех турнирах. «Мы довольны игрой и результатом. Команда показала хороший настрой и здорово контролировала игру. Хотим и дальше поддерживать хорошую динамику в нашей игре», – сказал тренер «Байера ».