Кубок Содружества. Спринт. Бабиков стартует 6-м, Лазовский – 11-м, Гараничев – 12-м, Латыпов – 26-м, Пащенко – 30-м, Смольский – 31-м, Цветков – 42-м

25 августа в Сочи стартует первый этап Кубка Содружества по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.
PARI Кубок Содружества
1-й этап
Сочи, Россия
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Денис Таштимеров (Россия)
6. Ильназ Мухаметзянов (Россия)
7. Василий Томшин (Россия)
9. Антон Бабиков (Россия)
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
12. Евгений Гараничев (Россия)
25. Кирилл Стрельцов (Россия)
26. Эдуард Латыпов (Россия)
30. Петр Пащенко (Россия)
31. Антон Смольский (Беларусь)
36. Карим Халили (Россия)
42. Максим Цветков (Россия)
49. Александр Поварницын (Россия)
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