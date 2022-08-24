Кубок Содружества. Спринт. Бабиков стартует 6-м, Лазовский – 11-м, Гараничев – 12-м, Латыпов – 26-м, Пащенко – 30-м, Смольский – 31-м, Цветков – 42-м

25 августа в Сочи стартует первый этап Кубка Содружества по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

2. (Россия)

6. Ильназ Мухаметзянов (Россия)

7. (Россия)

9. (Россия)

11. (Беларусь)

12. (Россия)

25. (Россия)

26. (Россия)

30. (Россия)

31. (Беларусь)

36. (Россия)

42. (Россия)

49. (Россия)