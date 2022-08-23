Гран-при среди юниоров. Сио, Эверхардт, Со Чин Юн, Ю Джэ Ким, Йошида, Шибаяма выступят с короткими программами

25 августа на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле девушки представят короткие программы.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Куршевель, Франция
Юниорки
Короткая программа
Начало – 15:00 по по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Участницы
Лола Жозали (Франция)
Елена Агостинелли (Италия)
Аюми Шибаяма (Япония)
Хана Йошида (Япония)
Карина Иссакова (Казахстан)
Ю Джэ Ким (Южная Корея)
Со Чин Юн (Южная Корея)
Софья Степченко (Латвия)
Изабелла Смит (Нидерланды)
Ливия Кайзер (Швейцария)
Сара Эверхардт (США)
Клэр Сио (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный список можно посмотреть здесь. Распределение по разминкам будет добавлено позже.