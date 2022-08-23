Гран-при среди юниоров. Сио, Эверхардт, Со Чин Юн, Ю Джэ Ким, Йошида, Шибаяма выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Франции сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание сборная Швеции Гран-при среди юниоров Клэр Сио Ливия Кайзер Лола Жозали Фигурное катание

25 августа на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле девушки представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

Юниорки

Короткая программа

Начало – 15:00 по по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Участницы

Лола Жозали (Франция)

Елена Агостинелли (Италия)

Аюми Шибаяма (Япония)

Хана Йошида (Япония)

Карина Иссакова (Казахстан)

Ю Джэ Ким (Южная Корея)

Со Чин Юн (Южная Корея)

Софья Степченко (Латвия)

Изабелла Смит (Нидерланды)

Ливия Кайзер (Швейцария)

Сара Эверхардт (США)

Клэр Сио (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список можно посмотреть здесь. Распределение по разминкам будет добавлено позже.

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