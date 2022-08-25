«Факел» пытался запретить атрибутику «Спартака» на стадионе. Пришлось вмешиваться даже Алаеву

В Воронеже ажиотаж перед матчем со «Спартаком», который не приезжал в столицу Черноземья с 2001 года.

За пару часов до начала продаж билетов «Факел» наехал на «Спартак», отказавшийся от официальной гостевой квоты (видимо, из-за протеста фанатов). «Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника «Факела» СТРОГО запрещен!» – говорилось в первоначальном сообщении «Факела» в соцсетях.

Смотрите, что тут началось.

• Сначала сообщение подправили: «Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника «Факела» запрещен согласно регламенту!».

• «Спартак» возмутился и заступился за своих: «У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе.

Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещенные к проносу этими правилами. Исходя из Регламента МИР РПЛ, атрибутика (в частности – шарфы) к средствам поддержки не относится, а значит не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования».

• Роман Асхабадзе, гендир «Факела» и бывший руководитель «Спартака», заявил, что запрет – строго по регламенту: «Проход на стадион со средствами поддержки команды гостей допускается исключительно в гостевой же сектор. Поскольку «Спартак» отказался от своей квоты, то «Факел» (опять же строго по регламенту) пустил ее в открытую продажу, но исключительно в кассах арены в Воронеже.

Речь идет о Северной трибуне, тогда как все места на Южной, Восточной и Западной давно раскуплены на полный сезон обладателями абонементов. По факту если в секторах и окажутся поклонники красно-белых, то это будут воронежцы. Если кто-то из них пронесет с собой шарф, то человека, конечно, не станут выдворять за ворота».

• Дальше уже вступил в дело президент РПЛ Александр Алаев: «Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет».

• После такого «Факелу» пришлось поправляться: «Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового.

И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола».

• «Спартак» победил: «Рады, что реакция последовала быстро – и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже!»

Болельщикам «Факела» тоже пришлось страдать – в очередях

«Факел» объявил, что продажи билетов на игру будут только в офлайне – в кассах стадиона. Причем одному человеку отпускают только по два билета в руки. Все это делают для борьбы с перекупщиками – ажиотаж перед приездом «Спартака» огромный.

Неудивительно, что желающие попасть на стадион стали собираться еще с ночи. Уже к семи часам утра на подходе к кассам наблюдалось большое количество людей – в походном режиме, со складными стульчиками, термосами и прочими атрибутами. Кажется, не хватало только палаток.

История дошла до абсурда – на сайтах объявлений появились предложения с продажей мест в очереди за несколько тысяч рублей. Кажется, такое бывало только в Москве после появления нового айфона.

Несмотря на предпринятые меры (а очередь самоорганизовалась и даже составила список, в который записывали всех новоприбывших), в интернете уже стали появляться объявления о продаже билетов, которые изначально стоят по 250-500 рублей, за 5-7 тысяч.

Затем кассы открылись – но сложности не закончились. У одной из касс сломалась рольставня, и ее пришлось придерживать болельщикам, которые пришли за билетами – лишь бы поскорее их купить. У второй кассы зависает оборудование, и это сильно замедляет процесс. Более того, ограничения по продаже в одни руки тоже не работает – кассиры, похоже, не в курсе. Смысл отменять в этих условиях онлайн-продажу оказался потерянным.

К обеду около Центрального стадиона профсоюзов стало еще жарче – и физически (на место даже подъезжают скорые, чтобы увезти тех, у кого случился тепловой/солнечный удар), и морально (около стадиона высаживается Росгвардия, потому что очередь теряет контроль). Кажется, с организацией у «Факела» все не очень – и на предыдущих матчах с покупкой билетов были сложности, но теперь клуб создал их сам.

Фото: t.me/vrn01; VK/pfcfakel; Twitter/losevoprobka; globallookpress.comMaksim Konstantinov