«В Болгарии бензин, все товары и продукты стали дорогими. Хуже дела не только в России, но и для всех в мире». Георгиев о санкциях

Болгарский футболист высказался о росте цен в России и Европе из-за санкций.

– Сейчас много историй, как во многих странах Европы все дорожает после введения санкций против России. В Болгарии вы это ощущаете?

– Конечно, у нас тоже все очень серьезно. Все товары и продукты стали дорогими.

Хуже дела не только в России, но и для всех в мире. Бензин у нас стал сильно дороже, как и все остальное. Хочется, чтобы все поскорее успокоились.

– Ты скучаешь по России?

– Да, очень сильно. Много лет я играл здесь, не хотелось даже уезжать отсюда. Россия навсегда будет в моем сердце! – сказал , игравший за «Терек», , и .