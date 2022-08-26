«Вадуц» – первый клуб из Лихтенштейна, вышедший в групповой этап еврокубков. Он сыграет в ЛК

«Вадуц» установил еврокубковый рекорд Лихтенштейна.

Команда, которая выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии, вышла в групповой этап Лиги конференций. В плей-офф квалификации лихтенштейнский клуб по сумме двух матчей обыграл «Рапид» из Вены (1:0, 1:1).

В 3-м раунде квалификации «Вадуц» победил турецкий «Коньяспор» (4:2, 1:1), во 2-м раунде – словенский «Копер» (1:1, 1:0).

Клубы из Лихтенштейна до этого никогда не добирались до группового этапа еврокубковых турниров.

«Вадуц» играет в еврокубках в этом сезоне как победитель Кубка Лихтенштейна, несмотря на то, что выступает в чемпионате Швейцарии.