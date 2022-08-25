US Open. Медведев попал в четверть с Кириосом и Оже-Альяссимом, Рублев – с Надалем

Стала известна сетка мужского US Open.
Первая ракетка мира и действующий чемпион Даниил Медведев в первом круге встретится со Стефаном Козловым. В его четверти вторым топ-сеяным стал Феликс Оже-Альяссим (6), который стартует против квалифаера.
Также в этой части сетки Карен Хачанов (27) встретится с Денисом Кудлой, Ник Кириос – с Танаси Коккинакисом, а чемпион-2020 Доминик Тим – с Пабло Каррено-Бустой (12).
Во второй четверти посев возглавил Стефанос Циципас, который в первом круге сыграет с квалифаером. Каспер Рууд (5) стартует против Кайла Эдмунда.
Также в этой четверти чемпион-2012 Энди Маррей встретится с Франсиско Серундоло (24), а чемпион-2016 Стэн Вавринка – с квалифаером.
В третьей четверти Карлос Алькарас (3) стартует против Себастьяна Баеса, а Хуберт Хуркач (8) – против Оскара Отте.
В нижней четверти Рафаэль Надаль (2) в первом матче встретится с Ринки Хиджикатой. Во втором круге он идет на победителя матча между Асланом Карацевым и Фабио Фоньини.
В этой четверти Андрей Рублев (9) стартует против Ласло Дьере, а Кэмерон Норри (7) – против Бенуа Пэра.
Полностью сетка здесь.
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