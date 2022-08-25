US Open. Медведев попал в четверть с Кириосом и Оже-Альяссимом, Рублев – с Надалем

Стала известна сетка мужского .

Первая ракетка мира и действующий чемпион в первом круге встретится со . В его четверти вторым топ-сеяным стал (6), который стартует против квалифаера.

Также в этой части сетки (27) встретится с , – с , а чемпион-2020 – с (12).

Во второй четверти посев возглавил , который в первом круге сыграет с квалифаером. (5) стартует против .

Также в этой четверти чемпион-2012 встретится с (24), а чемпион-2016 – с квалифаером.

В третьей четверти (3) стартует против , а (8) – против Оскара Отте.

В нижней четверти (2) в первом матче встретится с Ринки Хиджикатой. Во втором круге он идет на победителя матча между и .

В этой четверти (9) стартует против , а (7) – против .

Полностью сетка здесь.

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