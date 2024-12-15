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  • Кирилл Новиков о проблемах Захаряна в «Сосьедаде»: «Интенсивность в Ла Лиге значительно выше, чем в РПЛ. Организм не всегда выдерживает, отсюда и травмы» 
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Кирилл Новиков о проблемах Захаряна в «Сосьедаде»: «Интенсивность в Ла Лиге значительно выше, чем в РПЛ. Организм не всегда выдерживает, отсюда и травмы» 

Кирилл Новиков высказался о травматичности Арсена Захаряна.

— Захарян долго не играет в Испании из-за травмы. На ваш взгляд, почему ему тяжело дается выступление в «Сосьедаде», хотя после трансфера прошло уже почти полтора сезона?

— Моя версия в том, что интенсивность в чемпионате Испании значительно выше, чем в чемпионате России. С учетом того, что там Арсену приходится для успеха прилагать больше усилий, чем в РПЛ, организм не всегда выдерживает. Отсюда и травмы. Они мешают Арсену раскрыть свой потенциал. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к местному уровню и интенсивности, чтобы его организм адаптировался. Тогда уменьшится количество травм, которые мешают раскрыться в полной мере.

— На уровне РПЛ и Первой лиги можно повысить интенсивность? Или мы безнадежно отстали от Европы?

— Повысить интенсивность можно. Главное, чтобы при этом мастерство футболистов не страдало. Вопрос, насколько с повышением интенсивности мастерство игроков позволит эту интенсивность поддерживать. Если не позволит, то будет большее количество брака и больше потерь. 

Отстали ли мы от Европы? На этот вопрос можно будет ответить только тогда, когда вернемся в еврокубки, – сказал тренер «Нефтехимика», возглавлявший ранее «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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