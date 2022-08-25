«Факел»: «Если болельщик пронесет шарф «Спартака», никто его выгонять со стадиона не будет»

«Факел» не будет выгонять со стадиона болельщиков с символикой «Спартака».

Ранее клуб из Воронежа запретил проход на матч с символикой красно-белых, сославшись на регламент. Москвичи выразили недовольство таким решением: «Незаконные дискриминационные требования».

«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Продавать билеты на другие трибуны мы не можем – они выкуплены по абонементной программе.

Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. В матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет.

Если кто-то пронесет шарф гостевого клуба на трибуны стадиона на матче с московским клубом, никто этого болельщика выгонять не будет», – заявили в пресс-службе воронежского клуба.

Ранее отказался от гостевой квоты по билетам на игру в Воронеже.

Матч 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики