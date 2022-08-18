«Зенит» и «Спартак» в одной группе в Кубке, новый триумф клуба Медиалиги, «Динамо» Киев проиграло «Бенфике», «МЮ» нужен Каземиро, Кукуян отработал без ошибок и другие новости

1. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу в Фонбет Кубке России и теперь встретятся минимум пять раз в этом сезоне. ЦСКА сыграет с «Сочи», все результаты жеребьевки смотрите здесь.

2. Клубы Медиалиги продолжают взрывать Кубок – 2Drots разгромил «Чертаново» (3:0) и вышел в 1/128 финала. Владелец команды признался, что не ожидал такой легкой победы. За 2Drots играют продавец Gucci и парикмахер, но есть и бывшие профи.

3. Киевское «Динамо» уступило «Бенфике» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

4. «Манчестер Юнайтед» переключил интерес на Каземиро и готов заплатить «Реалу» 50 млн фунтов. Сначала сообщалось, что хавбек вроде как готов рассмотреть щедрое предложение, но позднее все прояснилось: ни «Мадрид», ни сам бразилец расходиться не планируют.

5. ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА. Полностью оправданный рефери назначен на матч «Динамо» – «Спартак» в следующем туре.

6. Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в 3-й круг на «Мастерсе» в Цинциннати, Аслан Карацев выбыл. В женском турнире Екатерина Александрова уступила Чжан Шуай, Симона Халеп снялась с матча с Вероникой Кудерметовой.

7. Леброн подпишет максимальное продление контракта с «Лейкерс» – 97,1 млн долларов за 2 года

8. Илон Маск назвал шуткой свои слова о планах купить «Манчестер Юнайтед». А вот английский миллиардер Джим Рэтклифф всерьез заинтересован в приобретении клуба.

9. Новый вариант для Роналду: стало известно о переговорах португальца с «Дортмундом». Также Криштиану убеждают вернуться в «Спортинг». Тем временем Гари Невилл призвал форварда объясниться перед фанатами.

10. Александра Трусова открыла ИП. Среди видов деятельности – исполнительские искусства, торговля одеждой и табачной продукцией.

11. «Фиорентина» дала фору «Твенте» – Александр Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч Лиги конференций.

12. Перемены в «Торпедо»: клуб покинули тренер Бородюк, президент Маслов и директор Ляпин. Новым руководителем будет Геркус, а Кержаков – главный претендент на пост главного тренера, хотя также рассматриваются Юран и Черевченко.

13. Появились детали конфликта Мбаппе с партнерами по «ПСЖ». Наладить отношения футболистов пытается Серхио Рамос.

Цитаты дня

Вероника Степанова: «Если Европа продолжает покупать российские газ, нефть, зерно, почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов?»

Гари Линекер: «Барса» обращалась с де Йонгом как с куском мяса из-за не зависящих от него обстоятельств. Жаль, что все так заканчивается»

Андрей Канчельскис: «Говорил Промесу: «Сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят». Какая Европа? В Испании – ноль, в «Аяксе» – ноль»

Тите о словах Мбаппе про уровень южноамериканских сборных: «У нас нет Азербайджана, при всем уважении. Отбор на ЧМ в Южной Америке гораздо сложнее европейского»

Синхронистка Колесниченко о зарплатах футболистов: «Не буду сравнивать со своей, плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?»