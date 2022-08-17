Миллиардер Рэтклифф хочет купить долю акций «МЮ» с возможностью дальнейшего приобретения контрольного пакета

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Английский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед». 

«Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю в акций «Манчестер Юнайтед» с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры примут новые инвестиции.

Если клуб будет выставлен на продажу, Джим определенно будет потенциальным покупателем», – сказал представитель бизнесмена The Times. 

Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей в мире и 2-е – в Великобритании.

С 2005 года «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров. 

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