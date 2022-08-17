Основатель 2Drots о 3:0 с «Чертаново»: «Не ожидал, что будет так легко. За победу – двойная премия»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Чертаново Спорт-Экспресс Амкал 2Drots медийный футбол Медиалига Футбол

Основатель 2Drots прокомментировал разгром «Чертаново» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Медиалига – это другие эмоции. То, что испытываешь здесь, переворачивает сознание.

Спасибо Алаеву за то, что нас позвали и дали эту возможность. Думаю, что мы оправдали наше приглашение.

– Что дальше?

«Текстильщик». Следующий – «Амкал», потом «Текстильщик».

Не ожидал, что будет так легко. Горжусь парнями, потому что они сделали что-то невероятное. Мы играли против очень сильной команды.

Сегодня за победу парням двойные премиальные, – сказал Евгений Бабенко.

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