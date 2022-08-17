Основатель 2Drots о 3:0 с «Чертаново»: «Не ожидал, что будет так легко. За победу – двойная премия»

Основатель 2Drots прокомментировал разгром (3:0) в Фонбет Кубке России.

– – это другие эмоции. То, что испытываешь здесь, переворачивает сознание.

Спасибо Алаеву за то, что нас позвали и дали эту возможность. Думаю, что мы оправдали наше приглашение.

– Что дальше?

– . Следующий – , потом «Текстильщик».

Не ожидал, что будет так легко. Горжусь парнями, потому что они сделали что-то невероятное. Мы играли против очень сильной команды.

Сегодня за победу парням двойные премиальные, – сказал Евгений Бабенко.