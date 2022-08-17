«У нас нет Азербайджана, при всем уважении. Отбор на ЧМ в Южной Америке гораздо сложнее европейского». Тите о словах Мбаппе про уровень южноамериканских сборных

Тренер сборной Бразилии Тите ответил на высказывания об уровне южноамериканских сборных.

Ранее форвард заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

«Возможно, Мбаппе говорит об этих матчах Лиги наций или о европейских товарищеских матчах, но не о квалификации ЧМ.

У нас, при всем уважении, нет . У нас нет матчей, где можно сделать передышку. Отбор в Южной Америке гораздо сложнее, чем групповой этап отбора в Европе», – заявил Тите.

Мбаппе хочет брать «Золотые мячи» после 27 лет – как Роналду. В каком возрасте это делали другие победители?