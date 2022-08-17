Роналду и «Дортмунд» контактируют насчет трансфера. Возможен вариант с переходом в «Спортинг» (As)

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У Криштиану Роналду осталось 2 варианта продолжения карьеры.

Португалец по-прежнему хочет выступать в Лиге чемпионов, и его агент Жорже Мендеш пытается вариант для клиента.

Первая опция – «Боруссия» Дортмунд, утверждает As. Между сторонами есть контакты о потенциальном трансфере.

Второй вариант – возвращение в «Спортинг», где Криштиану начинал карьеру. Однако для этого трансфера придется решить вопрос с большой зарплатой Роналду, а также убедить тренера клуба из Лиссабона Рубена Аморима.

«Манчестер Юнайтед», ранее не желавший ухода 37-летнего футболиста, теперь не против трансфера.

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