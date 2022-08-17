«Спортинг» работает над трансфером Роналду. Спортивный директор Виана пытается убедить форварда вернуться (Foot Mercato)

может вернуться в .

По информации Foot Mercato, португальцы работают над трансфером 37-летнего нападающего . Спортивный директор лиссабонского клуба Угу Виана предпринимает активные попытки убедить футболиста вернуться в родной клуб.

Осуществить этот трансфер будет сложно. Одним из ключевых аргументов португальцев является участие в Лиге чемпионов.

В 2 матчах этого сезона АПЛ Роналду не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.