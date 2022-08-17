«Спортинг» работает над трансфером Роналду. Спортивный директор Виана пытается убедить форварда вернуться (Foot Mercato)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Угу Виана возможные трансферы Футбол

Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг».

По информации Foot Mercato, португальцы работают над трансфером 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор лиссабонского клуба Угу Виана предпринимает активные попытки убедить футболиста вернуться в родной клуб.

Осуществить этот трансфер будет сложно. Одним из ключевых аргументов португальцев является участие в Лиге чемпионов.

В 2 матчах этого сезона АПЛ Роналду не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные