Юран и Черевченко – кандидаты на пост тренера «Торпедо». Кержаков – фаворит

Стали известны три кандидата на пост главного тренера «Торпедо».
Ранее появилась информация, что московский клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
Сообщалось, что основным претендентом на пост тренера является Александр Кержаков.
Как утверждает «Чемпионат», также рассматриваются кандидатуры Сергея Юрана и Игоря Черевченко. При этом Кержаков является фаворитом.
Юран недавно был уволен из «Химок». Он работал в подмосковном клубе с февраля, когда сменил Черевченко.
После 5 туров Мир РПЛ «Торпедо» идет на 15-м месте с 1 очком.