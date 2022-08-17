Юран и Черевченко – кандидаты на пост тренера «Торпедо». Кержаков – фаворит

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Стали известны три кандидата на пост главного тренера «Торпедо».

Ранее появилась информация, что московский клуб покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.

Сообщалось, что основным претендентом на пост тренера является Александр Кержаков.

Как утверждает «Чемпионат», также рассматриваются кандидатуры Сергея Юрана и Игоря Черевченко. При этом Кержаков является фаворитом.

Юран недавно был уволен из «Химок». Он работал в подмосковном клубе с февраля, когда сменил Черевченко.

После 5 туров Мир РПЛ «Торпедо» идет на 15-м месте с 1 очком.

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