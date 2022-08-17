Невилл – Роналду: «Выскажись сейчас. «МЮ» в кризисе, ему нужны лидеры. Зачем величайшему игроку всех времен ждать, чтобы рассказать правду?»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия соцсети Футбол

Гари Невилл призвал Криштиану Роналду объясниться перед фанатами «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский форвард обвинил медиа во лжи и заявил: «Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель».

«Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.

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