Невилл – Роналду: «Выскажись сейчас. «МЮ» в кризисе, ему нужны лидеры. Зачем величайшему игроку всех времен ждать, чтобы рассказать правду?»

призвал объясниться перед фанатами «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский форвард обвинил медиа во лжи и заявил: «Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель».

«Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.