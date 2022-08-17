Мбаппе обещали, что «ПСЖ» будет играть на него, но партнеры этим недовольны. В перерыве матча с «Монпелье» между ними был конфликт (TNT)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Монпелье Килиан Мбаппе Футбол

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе непростые отношения с партнерами по команде.

По сведениям TNT Sports, когда француз соглашался продлить контракт, ему обещали, что другие футболисты будут играть на него. Однако одноклубникам эта идея не понравилась, и теперь форвард ощущает себя оторванным от коллектива.

Утверждается, что после первого тайма матча 2-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (5:2) у Мбаппе состоялся напряженный разговор с другими игроками, в который пришлось вмешаться членам тренерского штаба.

Килиан продолжает настаивать на том, что он должен быть главной звездой «ПСЖ», завершать комбинации и меньше работать без мяча.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел один матч и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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