Серхио Рамос помог уладить конфликт Мбаппе и Неймара

Серхио Рамос помог урегулировать конфликт между и Неймаром.

После матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил продать .

Ранее стало известно, что инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем.

При этом еще одним посредником между участниками конфликта выступил защитник .

Как сообщает Le Parisien, 36-летний ветеран вмешался в ситуацию и помог решить возникшую проблему.