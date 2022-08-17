Серхио Рамос помог уладить конфликт Мбаппе и Неймара

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Серхио Рамос помог урегулировать конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром. 

После матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

Ранее стало известно, что инцидент был исчерпан после встречи игроков с директором парижского клуба Луишем Кампушем.

При этом еще одним посредником между участниками конфликта выступил защитник Серхио Рамос.

Как сообщает Le Parisien, 36-летний ветеран вмешался в ситуацию и помог решить возникшую проблему. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные