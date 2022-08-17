Гари Линекер: «Барса» обращалась с де Йонгом как с куском мяса из-за не зависящих от него обстоятельств. Жаль, что все так заканчивается»

считает, что обращается с Френки де Йонгом как с куском мяса.

«Я немного сочувствую Френки. С ним обращались как с куском мяса из-за обстоятельств, никак от него не зависящих.

Он одаренный молодой игрок, и для него очень важно не идти туда, куда он не хочет. В этом плане все карты у него на руках. Это так странно. Мне просто жаль, что все так заканчивается», – сказал бывший игрок «Барселоны» и эксперт La Liga TV.

Ван Бастен о ситуации с де Йонгом: «Кройффу было бы стыдно за «Барсу». Поступки клуба были намного ниже его стандартов»