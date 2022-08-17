Леброн подпишет максимальное продление контракта с «Лейкерс» – 97,1 млн долларов за 2 года

Форвард продлит контракт с командой, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

К текущему однолетнему соглашению будут добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. На сезон-2024/25 предусмотрена опция игрока.

Благодаря данному продлению суммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов и станет самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал форварду (508 млн долларов).

Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В 2020 году он помог калифорнийской команде завоевать 17-й титул чемпиона НБА.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?