Леброн подпишет максимальное продление контракта с «Лейкерс» – 97,1 млн долларов за 2 года

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс продлит контракт с командой, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

К текущему однолетнему соглашению будут добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов. На сезон-2024/25 предусмотрена опция игрока.

Благодаря данному продлению суммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов и станет самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту (508 млн долларов).

Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В 2020 году он помог калифорнийской команде завоевать 17-й титул чемпиона НБА.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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