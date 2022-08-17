Вероника Степанова: «Если Европа продолжает покупать российские газ, нефть, зерно, почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я готова представить, что многие из соперников в глубине души радуются нашему отстранению. И не столько по политическим мотивам, сколько по материальным.

Лыжи — не футбол, призовые на этапах Кубка мира играют очень большую роль почти для всех, кроме Клэбо и той же Карлссон, у которых рекламные контракты на сотни тысяч евро. Для остальных 5000, 10 000, тем более 15 000 евро за подиум — это большие деньги. Которые вдруг станет завоевать легче — особенно у мужчин, где в прошлом году на некоторых гонках в десятке бывало по пять человек из России.

Но даже они понимают, что это не надолго, потому что финансирование затем опять упадет. Еще раз: Россия слишком важный рынок для всех. Ну, и для настоящего атлета радость доставляет побеждать только в споре с сильнейшими.

Я вот много раз думала — одолела бы я в Пекине Хайди Венг на последнем этапе или нет? Увы, Хайди туда из-за ковида не попала, но я очень хочу все-таки встретиться на лыжне — желательно, на последнем этапе эстафеты.

И последнее — и об этом мне уже десятки, если не сотни людей с Запада написали, наверное, эти мысли там особенно в ходу. Если европейские страны продолжают покупать и потреблять российские газ, нефть, зерно, удобрения, металлы и так далее, почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов?

Есть такое популярное выражение в английском: hypocrisy much (не слишком ли много лицемерия)?» – написала Степанова.