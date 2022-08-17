Жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало – в 20:30

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России.

В прямом эфире жеребьевку покажет «Матч ТВ», начало – в 20:30 по московскому времени. На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

В групповом этапе Пути РПЛ примут участие все 16 клубов Мир РПЛ. Они будут разделены на четыре группы по четыре команды. Команды распределены по корзинам в соответствии с занятым местом в прошлом сезоне чемпионата России.

Первая корзина

, «Сочи», «Динамо»,

Вторая корзина

, , «Ахмат», «Крылья Советов»

Третья корзина

«Ростов», , «Пари НН», «Урал»

Четвертая корзина

«Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург»

При распределении команд по группам в одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов.

В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября.