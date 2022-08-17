Жеребьевка Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало – в 20:30

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России.
В прямом эфире жеребьевку покажет «Матч ТВ», начало – в 20:30 по московскому времени. На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.
В групповом этапе Пути РПЛ примут участие все 16 клубов Мир РПЛ. Они будут разделены на четыре группы по четыре команды. Команды распределены по корзинам в соответствии с занятым местом в прошлом сезоне чемпионата России.
Первая корзина
«Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар»
Вторая корзина
ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов»
Третья корзина
«Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал»
Четвертая корзина
«Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург»
При распределении команд по группам в одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов.
В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.
Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября.