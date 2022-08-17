Кукуян обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения судей на 6-й тур Мир РПЛ

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Стали известны арбитры на 6-й тур Мир РПЛ.

19 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

20 августа (суббота)

«Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

21 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

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