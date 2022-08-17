«Спартак» и «Зенит» проведут минимум 5 матчей за сезон: в Суперкубке и по два в РПЛ и Кубке

«Спартак» и «Зенит» в текущем сезоне сыграют не менее пяти раз.

В результате жеребьевки Фонбет Кубка России команды оказались в одной группе – их ожидают два матча. Также в дальнейшем они могут встретиться в плей-офф.

Также московскому и петербургскому клубам предстоит дважды сыграть в Мир – 4 сентября и 6 мая.

В этом сезоне «Зенит» уже одержал одну победу над «Спартаком» – в OLIMPBET Суперкубке России со счетом 4:0.

🏆 «Зенит» и «Спартак» – в одной группе Фонбет Кубка России, ЦСКА сыграет с «Сочи», «Локо» против «Краснодара»