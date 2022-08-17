Илон Маск назвал шуткой свои слова о том, что купит «Манчестер Юнайтед»: «Я не покупаю никакие спортивные команды»

Илон Маск назвал шуткой свое заявление про покупку .

Все началось с того, что бизнесмен написал в соцсети: «Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите».

Таким образом он прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его взглядов на внутриполитическую ситуацию в США.

«Нет, это давняя шутка. Я не покупаю никакие спортивные команды», – ответил позже владелец компаний Tesla и SpaceX в комментариях на вопрос о том, всерьез ли он сделал соответствующее заявление.

На данный момент английский клуб принадлежит семейству Глейзеров из США. Сообщалось, что в его покупке заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон Премьер-лиги, проиграв «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). Команда идет на 20-м месте в таблице.