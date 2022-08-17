Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матчи плей-офф Лиги конференций с «Твенте»

не сыграет за «Фиорентину» в раунде плей-офф конференции.

Российский нападающий не попал в заявку «фиалок» на матчи с . Всего в список вошли 25 футболистов, из них 6 – игроки атаки.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он выходил на поле в 2 играх в рамках чемпионата.

«Фиорентина» сыграет с «Твенте» 18 и 25 августа. Победитель выйдет в групповой этап Лиги конференций.

После выхода в групповой этап команды могут изменить заявку.

Кокорин требует 3,6 млн евро за расторжение контракта, «Фиорентина» не хочет столько платить