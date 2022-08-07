ЦСКА и «Спартак» обошли «Зенит», ничья «Ливерпуля», феерия от Месси и Неймара, РФС планирует Ретро Кубок России, свитер Лунева дебютировал в Бундеслиге и другие новости

1. В субботу в Мир РПЛ «Спартак» победил «Урал» (2:0) благодаря голам Промеса и Игнатова, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), «Краснодар» забил 3 мяча «Локомотиву», а «Зенит», игравший вдесятером после удаления Даниила Одоевского, потерял очки с «Ахматом» (0:0).

ЦСКА лидирует в РПЛ при одинаковых показателях со «Спартаком», а «Зенит» идет 3-м, отставая на 2 очка от московских клубов.

Более того, 10 очков в 4 первых турах – лучший результат ЦСКА с сезона-2015/16, когда армейцы стали чемпионами, а вот «Локо» набрал 2 очка за 4 матча и выдал худший старт с 2006-го.

2. Матч «Урал» – «Спартак» с Fan ID посетил 8931 зритель. В мае было 26402 болельщика на игре. В Минцифры считают успешной работу системы Fan ID на игре.

3. В АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2, у новичка «красных» Дарвина Нуньеса 1+1), «Челси» одолел «Эвертон» (1:0) благодаря голу Жоржиньо с пенальти, а «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» (4:1). Остальные результаты – тут.

4. «ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с разгрома «Клермона» (5:0). Месси сделал дубль и забил через себя в падении, а также ассистировал Неймару, у которого 1+3. При этом Федерация футбола Франции не одобрила контракт Кристофа Гальтье с «ПСЖ», так как он не подтвердил свою тренерскую лицензию Pro.

5. Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть клуб.

6. РФС может провести Ретро Кубок России с участием 8 команд из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы.

7. В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» победила «Байер» (1:0), который остался вдесятером в самом конце матча после удаления Лукаша Градецки – и в дело пришлось вступить свитеру Андрея Лунева.

8. Sochi Hockey Open. «Авангард» победил минское «Динамо», «Сочи» уступил СКА, Россия U25 проиграла «Адмиралу».

9. UFC. Спивак победил Сакаи и другие результаты боев.

10. Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров стал кандидатом в депутаты Саратовской областной думы.

11. «Урал» уволит тренера Игоря Шалимова. У команды 0 очков после 4 туров Мир РПЛ.

12. Трансферные новости. Опорник сборной Израиля Карцев прошел медосмотр для «Динамо». «Челси» готов потратить до 85 млн фунтов на покупку Фофана. «Барса» сможет купить Бернарду после активации экономических рычагов – даже если де Йонг останется. Тен Хаг настаивает на покупке де Йонга.

13. «Челси» представил новую выездную форму – белые футболки с голубыми полосами и «львиным» паттерном.

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Грэм Сунесс: «Роналду мог бы сказать Ди Стефано, Пеле, Месси: «Я был лучше всех вас». У него были бы веские аргументы: долголетие, стабильность, голы»