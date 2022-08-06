Депутат Терюшков про критику от Ласицкене: «Пусть Мария выскажется о поддержке спецоперации. У нас серьезно активизировались враги в тылу»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на критику от олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

Ранее Ласицкене в интервью РИА Новости заявила следующее: «У нас в стране можно каждый день хаять спортсменов, и те люди, которые их должны защищать, молчат. Хотя уже давно могли бы позвонить Роману Терюшкову и посоветовать ему заняться основной работой, а не каждый день оскорблять спортсменов».

«Мне смешно. Я всю жизнь стоял на защите наших спортсменов, ни одного никогда не оскорблял. Это Марии как никому должно было быть известно, так как она представляла Московскую область. Оскорбления я слышал от Тарасовой в свой адрес.

Мои инициативы очень логичны и носят системный характер как раз по защите наших спортсменов. К сожалению, она это не уловила. Я предложил приравнять членов сборной России, которые хотят поменять гражданство, к изменникам.

Идет специальная военная операция (СВО), недружественные страны поставляют каждый день летальное оружие режиму на Украине, которое убивает наших солдат, мирных жителей Донецка и Луганска. Марии советую почитать об этом. Другая моя инициатива – приравнять участие в соревнованиях с дружественными странами к соревнованиям, на которых присваиваются почетные звания, например, заслуженный мастер спорта. Сейчас наши спортсмены не могут участвовать на чемпионатах мира или Олимпиадах для получения этого звания.

Хочется спросить у Марии, почему нет от нее поддержки Ивана Куляка, которого наша федерация [спортивной гимнастики России] неправомерно отстранила от Кубка России в Калуге? Почему она не защищает наших спортсменов?

Ну и пусть выскажется относительно поддержки СВО. Здесь Марии советую анализировать информацию и не прислушиваться к чужому мнению. У нас серьезно активизировались враги в тылу», – сказал Терюшков.