Гендиректор «Спартака»: «Мы будем бороться за чемпионство. Перчатка «Зениту»? Ничего бросать не буду»

«Спартак» будет бороться за победу в РПЛ, считает гендиректор клуба.
В субботу в 4-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Урал» (2:0). Команда набрала 10 очков и лидирует в таблице.
– Одержали очередную победу. Думаю, мы будем бороться [за чемпионство], это точно.
– На чем базируется ваша уверенность?
– Мне нравится, как главный тренер управляет командой.
– Видите здесь сходство с игрой под руководством Олега Романцева?
– Трудно об этом говорить. Мне нравится, во что играет команда, как она атакует, что до конца играет.
– В каком состоянии «Спартак» подойдет к сентябрьскому матчу с «Зенитом»?
– Мы двигаемся от игры к игре.
– Перчатка брошена?
– Нет, ничего бросать не буду. Не выводите меня на всякие лозунги. Сегодня победили – это хорошо. Завтра начнем готовиться к новому матчу, – сказал Евгений Мележиков.