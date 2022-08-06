Гендиректор «Спартака»: «Мы будем бороться за чемпионство. Перчатка «Зениту»? Ничего бросать не буду»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Евгений Мележиков Матч ТВ Футбол

«Спартак» будет бороться за победу в РПЛ, считает гендиректор клуба.

В субботу в 4-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Урал» (2:0). Команда набрала 10 очков и лидирует в таблице.

– Одержали очередную победу. Думаю, мы будем бороться [за чемпионство], это точно.

– На чем базируется ваша уверенность?

– Мне нравится, как главный тренер управляет командой.

– Видите здесь сходство с игрой под руководством Олега Романцева?

– Трудно об этом говорить. Мне нравится, во что играет команда, как она атакует, что до конца играет.

– В каком состоянии «Спартак» подойдет к сентябрьскому матчу с «Зенитом»?

– Мы двигаемся от игры к игре.

– Перчатка брошена?

– Нет, ничего бросать не буду. Не выводите меня на всякие лозунги. Сегодня победили – это хорошо. Завтра начнем готовиться к новому матчу, – сказал Евгений Мележиков

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