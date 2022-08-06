У Нуньеса гол и ассист в дебютном матче за «Ливерпуль» в АПЛ. Ранее он забил в Суперкубке

забил во втором матче подряд за .

Сегодня форвард забил гол и сделал ассист в дебютном матче в .

Нуньес появился на поле только на 51-й минуте, выйдя на замену. Уже через 13 минут он забил гол, а на 80-й минуте отдал пас на Мохамеда Салаха.

Ранее Нуньес забил гол в игре за против «Манчестер Сити» (3:1). Это был его дебютный матч за «Ливерпуль».

Со статистикой выступлений форварда, приобретенного за 75+25 млн евро, можно ознакомиться здесь.

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