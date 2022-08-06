Грэм Сунесс: «Роналду мог бы сказать Ди Стефано, Пеле, Месси: «Я был лучше всех вас». У него были бы веские аргументы: долголетие, стабильность, голы»

высказался о ситуации .

«До того, как он появился в раздевалке в прошлом сезоне, кто из их игроков был тем, при взгляде на которого дети сказали бы: «Вот какую карьеру я хочу. Я хочу играть, как он, и жить, как он»? Таких не было. И кто вроде него там есть сейчас? Никого.

Роналду мог бы сесть в комнате со всеми великими игроками за всю историю – Ди Стефано, Пеле, Месси, кем угодно – и сказать: «Я был лучше всех вас». У него были бы очень веские аргументы. Лично я бы не выбрал его лучшим, но он может так сказать из-за своего долголетия, стабильности, экстраординарных голов.

Эрик тен Хаг, вероятно, был недоволен тем, что он покинул «Олд Траффорд» до окончания товарищеского матча «Юнайтед» против «Райо Вальекано» в минувшие выходные. Но вы имеете дело с человеком, чье эго огромно – и это совершенно справедливо, учитывая то, что он привнес в футбол.

Он хотел провести на поле больше одного тайма, но с таким отношением к делу, как у этого человека, ему нужна защита от самого себя на данном этапе предсезонной подготовки», – написал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.