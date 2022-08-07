Тен Хаг настаивает на покупке де Йонга. «МЮ» верит, что заключит сделку благодаря отношениям тренера и игрока

сохраняет надежду на приобретение хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

По данным журналиста Goal Джеймса Робсона, на покупке полузащитника настаивает главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Клуб, исходя из теплых отношений между бывшими членами «Аякса», верит в то, что в конечном счете сделку удастся заключить.

Утверждается, что «МЮ» было бы проще подписать других футболистов, однако тен Хаг настаивает на трансфере именно тех, кто ему нужен.

Ранее сообщалось, что де Йонг против перехода в «Юнайтед» и не хочет уходить из «Барселоны», пока с ним не рассчитаются.