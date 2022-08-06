Олимпийский чемпион Илья Захаров стал кандидатом в депутаты Саратовской области: «Будем вместе стараться решать вопросы и развивать наш регион»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров зарегистрирован кандидатом в депутаты Саратовской областной думы.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Захаров завершил спортивную карьеру в феврале этого года, а позже сообщил о планах стать депутатом.

«Зарегистрированный кандидат в депутаты Саратовской областной думы седьмого созыва по Энгельсскому одномандатному избирательному округу №21!

Друзья не стесняемся. Пишем обращение где угодно», – написал 31-летний Захаров, оставив для обращений ссылки на свои соцсети.

«Будем вместе стараться решать вопросы и развивать наш регион. Спасибо за внимание», – добавил олимпийский чемпион.

Илья Захаров о выдвижении в Саратовскую областную думу: «Знаю, что происходит в моем родном регионе в сфере спорта и как справляться с «болячками»