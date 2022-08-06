UFC Vegas 59: Сантос против Хилла, Спивак – Сакаи и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 7 августа состоится турнир UFC Vegas 59.

В главном бою вечера встретятся полутяжеловесы (22-10) и Джамахал Хилл (10-1).

Другие бои главного карда:

Висенте Луке (21-8-1) – Джефф Нил (14-4);

Зак Пауга (6-0) – Мохаммед Усман (6-2);

Джулиана Миллер (6-1) – Броган Уокер (7-2);

Аугусто Сакаи (15-4-1) – Сергей Спивак (14-3).

Начало турнира запланировано на 01:55 по мск. Бои предварительного карда покажет канал «Матч! Боец». Старт основного карда – в 05:00 по мск. Эти бои будут транслироваться на «Матч ТВ».