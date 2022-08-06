Федерация футбола Франции не одобрила контракт Гальтье с «ПСЖ». Он не подтвердил свою тренерскую лицензию Pro

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Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ».

Это вызвано проблемами с лицензией УЕФА Pro.

55-летний специалист возглавил парижский клуб в июле. Его предыдущим местом работы была «Ницца». 

«Кристоф Гальтье должен связаться с национальным техническим директором насчет его обязательств по непрерывному обучению», – приводит L’Equipe цитату из протокола заседания комиссии футбольных педагогов и тренеров.

Тренер должен был подтвердить лицензию Pro, это нужно делать раз в 3 года.

Теперь Гальтье должен будет обратиться в федерацию с письменным обязательством выполнить требования как можно скорее. Вероятно, до одного из следующих международных перерывов.

Сообщается, что среди всех тренеров других профессиональных клубов Франции такой же долг есть еще только у Жерома Монье – помощника главного тренера «Сошо» из Лиги 2. 

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